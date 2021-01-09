Шиманьски: с удивлением прочитал слова Тетрашвили о желании наказать меня за симуляцию

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал высказывания хавбека «Тамбова» Гурама Тетрашвили в свой адрес. Ранее игрок тамбовской команды обвинил хавбека «Динамо» в симуляциях.



Напомним, Тетрашвили был удалён с поля в матче 13-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:2). На 57-й минуте Павел Карасёв ударил Себастьяна Шиманьского по ногам в центре поля. Гурам после этого фола подошёл к поляку и со словами «Ну что ты так орёшь?» наступил игроку «Динамо» на ногу. Арбитр Сергей Карасёв после использования VAR показал хавбеку красную карточку. Позже Тетрашвили был дисквалифицирован на четыре матча.



«С удивлением прочитал слова игрока «Тамбова» о том, что он хотел меня наказать за симуляцию и что в этой ситуации он — единственный, кто является пострадавшим. Пожалуйста, посмотрите любой матч с моим участием — я регулярно получаю по ногам, но всегда продолжаю играть и никогда не симулирую. Я убежден что футбол — это благородный вид спорт. Моя семья и тренеры воспитали во мне уважительное отношение к соперникам, несмотря на некоторые эмоциональные моменты, которые случаются в игре.



Не моё дело давать оценки коллегам, хотя в этом случае, на мой взгляд, всё очевидно. У каждого взрослого человека своё воспитание, свои ценности. Я думаю, что извинения больше нужны тем, кто видел его поступок и прочитал его интервью. Особенно это касается детей, которые часто стремятся найти в футболистах пример для подражания», — приводит слова игрока «Динамо» Sport24.

Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча. Он отказался извиняться перед Шиманьским