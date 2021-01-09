У футболиста «Манчестер Юнайтед» обнаружен коронавирус. Игрок изолирован
У полузащитника «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри в преддверии матча 3-го раунда Кубка Англии положительный результат теста на коронавирус.
Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 19-летний уругваец изолирован на десятидневный срок. Матч Кубка Англии должен был стать первым у Пельистри в составе «МЮ».
Воспитанник уругвайского «Пеньяроля» перешёл в «Юнайтед» 5 октября 2020 года. Манкунианцы заплатили за трансфер молодого полузащитника € 8,5 млн. Футболист подписал с «красными дьяволами» пятилетний контракт.
Сегодня, 9 января, «Манчестер Юнайтед» сыграет на «Олд Траффорд» с «Уотфордом» в матче третьего раунда Кубка Англии. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
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