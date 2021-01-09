Лэмпард: если бы боялся ответственности, то стал бы не тренером, а телеэкспертом

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о возможной отставке.
«Я уверен в том, что делаю, независимо от мнения людей, думающих, что я работаю тренером всего два с половиной года. Я начал играть в футбол, как только научился ходить, был игроком на профессиональном уровне на протяжении двадцати с лишним лет и в те годы старался сделать так же много, как и сейчас.
Мне не нравится проигрывать. На следующий день после матча с «Манчестер Сити», в понедельник, я был расстроен, потому что мы проиграли команде, которая в тот день была лучше. Но уже во вторник проснулся и был нацелен на прогресс. У меня такой взгляд на ситуацию.
Если бы не хотел принять этот вызов, я бы мог стать телеэкспертом и выполнять более легкую работу. Я бы мог стать таким экспертом, который комментирует то, что делают другие, задним числом, в любое время, когда мне захочется. Но я не хочу заниматься этим. Сейчас меня волнует только подготовка к матчу с «Моркамом», – приводит слова Лэмпарда The Guardian.
Матч «Челси» — «Моркам» состоится завтра, 10 января. Начало — в 16:30 мск.
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