«Дженоа» заинтересован в аренде Кевина Стротмана из «Марселя»

«Дженоа» заинтересован в аренде полузащитника Кевина Стротмана из «Марселя», сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, 30-летний голландец на правах аренды перейдёт в «Дженоа», где проведёт остаток сезона-2020/2021. Отмечается, что между сторонами достигнуто соглашение и в понедельник игрок пройдёт медосмотр.



В этом сезоне 30-летний игрок из Нидерландов в 13 матчах не отметился результативными действиями. С 2013 по 2018 год полузащитник выступал в чемпионате Италии за «Рому». Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Стротмана в € 5 млн.



6 января «Дженоа» проиграл «Сассуоло» со счётом 1:2. Встреча проходила на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре». Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов был признан лучшим игроком команды.

Шомуродов признан лучшим игроком «Дженоа» в матче с «Сассуоло»