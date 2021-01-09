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Мойес: мы не планировали продавать Аллера в январе, но «Аякс» сделал выгодное предложение

Мойес: мы не планировали продавать Аллера в январе, но «Аякс» сделал выгодное предложение
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал уход нападающего Себастьена Аллера в амстердамский «Аякс».

«Мы получили предложение, которого не ожидали. Уж точно не планировали продавать Себастьена Аллера в это трансферное окно. В последнее время он великолепно играл и выиграл для нас несколько последних матчей, но, думаю, переход в „Аякс“ — действительно хорошая возможность для него.

Не приняв сейчас это предложение амстердамцев, возможно, в дальнейшем мы не получили бы столь выгодные условия по продаже Себастьена. Теперь мы создали себе пространство для привлечения игроков. Сделаем всё что в наших силах, чтобы пригласить футболистов, которые смогут усилить нашу команду», — приводит слова шотландца Sky Sports.

Аллер подписал контракт с «Аяксом» на четыре с половиной сезона, до 30 июня 2025 года. Стоимость трансфера составила € 22,5 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Аллер перешёл в «Аякс» за € 22,5 млн. Летом 2019 года «Вест Хэм» заплатил за него € 50 млн
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