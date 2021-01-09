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Игрок «Арсенала»: Озил — лучший игрок из тех, кого я видел вживую

Игрок «Арсенала»: Озил — лучший игрок из тех, кого я видел вживую
Футбол / Англия 0
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Защитник «Арсенала» Дэниэл Бэллард, выступающий на правах аренды в «Блэкпуле», оценил полузащитника «канониров» Месута Озила.

«Всегда говорил и говорю, что Озил — лучший игрок из тех, кого видел вживую и с кем тренировался. Он будто видит всё в замедленной съемке. То, как он движется и обращается с мячом, выглядит очень естественно.

Невозможно предсказать, что он будет делать в следующую секунду, с ним нельзя выключиться ни на мгновение, нельзя полениться и оставить даже полметра свободного пространства, потому что он отдаст пас именно туда. Никогда и ни у кого не видел некоторые его обработки мяча и передачи», – цитирует Бэлларда Goal.com.

Озил не был включён в заявку «Арсенала» на нынешний розыгрыш Лиги Европы, а в октябре 2020 года, ни разу не попав в заявку команды, был исключён из заявки на матчи АПЛ.

«Блэкпул» выступает в Лиге 1 — третьем по силе дивизионе Англии.

Артета высказался о возможном уходе Озила из «Арсенала» в январе
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