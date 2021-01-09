Защитник «Реала» Эдер Милитао попал в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщает As. По информации источника, в трансфере заинтересован главный тренер «шпор» Жозе Моуринью.



Эдер Милитао — воспитанник «Сан-Паулу». В системе клуба выступал с 2018 года. Затем перешёл в «Порту» за € 7 млн. В 2019 году 22-летний бразилец пополнил состав мадридского «Реала» за € 50 млн. Действующий контракт Милитао со «сливочными» рассчитан до конца сезона-2024/2025. В этом сезоне защитник в трёх матчах не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 30 млн.



Сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан внимательно следит за полузащитником «шпор» Сон Хын Мином. «Реал» вскоре встретится с представителями «Тоттенхэма» для получения информации о возможной сделке.

«Реал» рассматривает возможность покупки Сон Хын Мина