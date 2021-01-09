Защитник «Реала» Эдер Милитао попал в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщает As. По информации источника, в трансфере заинтересован главный тренер «шпор» Жозе Моуринью.
Эдер Милитао — воспитанник «Сан-Паулу». В системе клуба выступал с 2018 года. Затем перешёл в «Порту» за € 7 млн. В 2019 году 22-летний бразилец пополнил состав мадридского «Реала» за € 50 млн. Действующий контракт Милитао со «сливочными» рассчитан до конца сезона-2024/2025. В этом сезоне защитник в трёх матчах не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 30 млн.
Сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан внимательно следит за полузащитником «шпор» Сон Хын Мином. «Реал» вскоре встретится с представителями «Тоттенхэма» для получения информации о возможной сделке.
- 9 января 2021
-
17:11
-
17:11
-
17:05
-
16:58
-
16:54
-
16:35
-
16:20
-
16:20
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:46
-
15:40
-
15:19
-
15:16
-
15:12
-
14:46
-
14:23
-
14:11
-
14:02
-
13:49
-
13:41
-
13:24
-
13:12
-
13:07
-
12:21
-
12:20
-
11:51
-
11:38
-
11:36
-
11:31
-
10:55
-
10:54
-
10:43
-
10:43