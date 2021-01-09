Бербатов — о вылете «МЮ» в 1/2 Кубка лиги: какого хрена, это же дерби — выходи и выигрывай

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов раскритиковал футболистов «МЮ» после вылета из Кубка английской лиги на стадии полуфинала.



«Когда на носу такие важные матчи, дерби, дело не только в настрое или форме. Важнее то, как сильно ты хочешь победить, насколько умны и хитры футболисты. Если для победы нужны грязные приёмы, делай всё ради победы. Иногда нужно быть таким.



Как говорил Жозе Моуринью, ты должен быть негодяем, если хочешь брать трофеи. В последнее время не вижу этого у «Манчестер Юнайтед» в важных матчах. Рой Кин говорил, как его шокировали объятия игроков после прошлого манчестерского дерби. Согласен с ним. Какого хрена, это же дерби — выходи и выигрывай», – сказал Бербатов в интервью Daily Mail.



В полуфинале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:2. В финале турнира подопечные Хосепа гвардиолы встретятся с «Тоттенхэм Хотспур».

Бербатов: «МЮ» — тёмная лошадка и вполне может включиться в борьбу за титул АПЛ