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Лидер Чемпионшипа «Норвич Сити» вышел в следующий раунд Кубка Англии

Лидер Чемпионшипа «Норвич Сити» вышел в следующий раунд Кубка Англии
Футбол / Англия 0
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В Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Норвич Сити» — «Ковентри Сити». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 6-й минуте матча — с передачи вингера Тодда Кантвелла гол забил шотландский полузащитник Кенни Маклин. Примечательно, что вчера у Макклина был день рождения — ему исполнилось 29 лет. Менее чем через минуту хозяева увеличили преимущество — с передачи польского полузащитника Пшемыслава Плахеты мяч забил нападающий Джордан Хаджилл.

Обе команды выступают в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе Англии. «Норвич Сити», набрав 47 очков, занимает первое место в турнирной таблице. «Ковентри» (26) — на 16-м месте.

«Норвич» вышел в 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Даниэля Фарке узнают соперника по следующей стадии соревнований после жеребьёвки.

Кубок Англии. 1/32 финала
09 января 2021, суббота. 15:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
2 : 0
Ковентри Сити
Ковентри
1:0 Маклин – 6'   2:0 Хаджилл – 7'
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