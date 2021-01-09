Лидер Чемпионшипа «Норвич Сити» вышел в следующий раунд Кубка Англии

В Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Норвич Сити» — «Ковентри Сити». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 6-й минуте матча — с передачи вингера Тодда Кантвелла гол забил шотландский полузащитник Кенни Маклин. Примечательно, что вчера у Макклина был день рождения — ему исполнилось 29 лет. Менее чем через минуту хозяева увеличили преимущество — с передачи польского полузащитника Пшемыслава Плахеты мяч забил нападающий Джордан Хаджилл.



Обе команды выступают в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе Англии. «Норвич Сити», набрав 47 очков, занимает первое место в турнирной таблице. «Ковентри» (26) — на 16-м месте.



«Норвич» вышел в 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Даниэля Фарке узнают соперника по следующей стадии соревнований после жеребьёвки.