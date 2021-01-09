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Нарушивший регламент футболист «Вест Хэма» сделает пожертвование в продовольственный банк

Нарушивший регламент футболист «Вест Хэма» сделает пожертвование в продовольственный банк
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Лансини передаст еду для нуждающихся после того, как нарушил коронавирусный протокол, отметив Рождество в компании футболистов «Тоттенхэм Хотспур».

«Много думал о том, как повёл себя на Рождество. Знаю, что не могу изменить прошлое, но я обсудил ситуацию с руководством клуба и тренером и хочу, чтобы у этой ситуации был положительный итог. Я уже давно выступаю за «Весь Хэм Юнайтед» и знаю, какое значение имеют болельщики для нашего клуба. Хочу с чистой душой вернуться к футболу — делу, которое имеет значение для всех нас. Сделаю пожертвование в продовольственный банк. Надеюсь, оно сможет помочь людям в столь непростое время», — написал Лансини в своём «твиттер»-аккауте.

Фото можно посмотреть на странице Мануэля Лансини в "Твиттере".

Напомним, Серхио Регилон, Джованни Ло Чельсо, Эрик Ламела и Мануэль Лансини отметили Рождество в большой компании, нарушив тем самым протокол АПЛ.

Игроки «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» нарушили антиковидные правила, отметив вместе Рождество
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