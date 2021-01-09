Команда Уэйна Руни в Кубке Англии проиграла команде шестого дивизиона

В Чорли на стадионе «Виктори Парк» состоялся матч 3-го раунда Кубка Анлии «Чорли» — «Дерби Каунти». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 10-й минуте матча — с передачи полузащитника Майка Калвели гол забил нападающий Коннор Холл. Примечательно, что это уже третий гол 22-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше Кубка Англии.

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Окончательный счёт на 84-й минуте установил Майк Калвели. Ассистировал ему — нападающий Эллиот Ньюби.



«Чорли» выступает в Северной Национальной лиге — шестом по силе дивизионе английского футбола. «Дерби Каунти», возглавляемый играющим тренером Уэйном Руни, выступает в английском Чемпионшипе.