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Команда Уэйна Руни в Кубке Англии проиграла команде шестого дивизиона

Команда Уэйна Руни в Кубке Англии проиграла команде шестого дивизиона
Футбол / Англия 0

В Чорли на стадионе «Виктори Парк» состоялся матч 3-го раунда Кубка Анлии «Чорли» — «Дерби Каунти». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 10-й минуте матча — с передачи полузащитника Майка Калвели гол забил нападающий Коннор Холл. Примечательно, что это уже третий гол 22-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше Кубка Англии.

Фото можно посмотреть на странице Opta Sport в "Твиттере".

Окончательный счёт на 84-й минуте установил Майк Калвели. Ассистировал ему — нападающий Эллиот Ньюби.

«Чорли» выступает в Северной Национальной лиге — шестом по силе дивизионе английского футбола. «Дерби Каунти», возглавляемый играющим тренером Уэйном Руни, выступает в английском Чемпионшипе.

Кубок Англии. 1/32 финала
09 января 2021, суббота. 15:15 МСК
Чорли
Чорли
Окончен
2 : 0
Дерби Каунти
Дерби
1:0 Холл – 10'   2:0 Calveley – 84'
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