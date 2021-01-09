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Агент Кокорина: Саша пришёл в «Спартак», чтобы завоевать титул

Агент Кокорина: Саша пришёл в «Спартак», чтобы завоевать титул
Футбол / РПЛ 0
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Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны иностранных клубов.

«Поступали ли какие-то предложения от итальянских клубов или кто-то проявлял интерес, наверное, известно «Спартаку», мы на это не смотрели. Саша хочет играть за «Спартак», никуда уходить не собирается. Он пришёл сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол и завоевать с красно-белыми титул.

Другие варианты нас сейчас не интересуют. Если только «Спартак» готов будет рассмотреть какое-то предложение, и они придут с ним к нам, тогда будем все вместе думать. Мы только полгода в клубе, Саша хочет и пришел сюда приносить пользу «Спартаку», — цитирует агента «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Кокорин в 8 матчах Российской Премьер-Лиги забил 2 мяча (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках трансфера Норманна в «Спартак»
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