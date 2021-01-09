«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 20:30

Сегодня, 9 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты — Дэниел Кук и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Гэвин Уорд.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Арсенал» по итогам 17 туров набрал 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В тройку лидеров АПЛ входят «Ливерпуль» (33), «Манчестер Юнайтед» (33) и «Лестер Сити» (32).