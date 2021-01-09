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«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения игрока сборной Эквадора

«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения игрока сборной Эквадора
Футбол / Англия 0
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«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения 19-летнего полузащитника «Индепендьенте дель Валье» и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо.

По информации Sky Sports, в зимнее трансферное окно манкунианцы будут сконцентрированы на других целях. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» был готов заплатить за вундеркинда € 5 млн. Эквадорский полузащитник интересен также «Брайтон энд Хоув Альбион».

В нынешнем сезоне эквадорской Серии А 19-летний футболист в 22 матчах забил четыре мяча. Кроме того, на счету Мойзеса два гола в 6 матчах Кубка Либертадорес.

В октябре Кайседо стал первым игроком, родившимся в XXI веке, кто отличился голом в квалификации чемпионата мира, забив гол в матче сборной Эквадора со сборной Уругвая (4:2).

Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в € 5 млн.

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