Матч «Эльче» — «Хетафе», а также ряд встреч в Сегунде перенесены из-за снежного шторма

Матч 18-го тура испанской Примеры «Эльче» — «Хетафе», а также ряд встреч в Сегунде перенесены из-за снежного шторма, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

«Учитывая исключительные обстоятельства, вызванные штормами на большей части материковой площади Испании, которые создают серьёзные проблемы для организации поездок команд и условий на стадионах клубов, Ла Лига решила отменить матчи Сегунды „Мирандес“ — »Райо Вальекано", «Алькоркон» — «Альбасете» и «Леганес» — «Альмерия». Новые даты и время начала матчей будут подтверждены в ближайшие дни, при этом матчи будут сыграны во время доступных слотов в календаре.



Кроме того, Ла Лига попросила отсрочить встречи «Спортинг» — «Фуэнлабрада» и «Эльче» — «Хетафе», запланированные на воскресенье, 10 января, до понедельника, 11 января", — говорится в заявлении лиги.