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«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад», Эн-Несири оформил хет-трик

«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад», Эн-Несири оформил хет-трик
Футбол / Испания 0

В матче 18-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 3:2.

Форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири открыл счёт на 4-й минуте. Однако через минуту защитник «Севильи» Диего Карлос отправил мяч в собственные ворота. Эн-Несири сделал дубль на 7-й минуте. Нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак сравнял счёт на 14-й минуте, ему ассистировал Микель Оярсабаль. В начале второго тайма Эн-Несири оформил хет-трик, голевую передачу отдал Лукас Окампос.

«Севилья» в 16 матчах набрала 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (30) сыграл 19 встреч и располагается на пятом месте.

Испания - Примера. 18-й тур
09 января 2021, суббота. 16:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
3 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Эн-Несири – 4'   1:1 Карлос – 5' (автогол)   2:1 Эн-Несири – 7'   2:2 Исак – 14'   3:2 Эн-Несири – 46'
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