«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад», Эн-Несири оформил хет-трик
В матче 18-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 3:2.
Форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири открыл счёт на 4-й минуте. Однако через минуту защитник «Севильи» Диего Карлос отправил мяч в собственные ворота. Эн-Несири сделал дубль на 7-й минуте. Нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак сравнял счёт на 14-й минуте, ему ассистировал Микель Оярсабаль. В начале второго тайма Эн-Несири оформил хет-трик, голевую передачу отдал Лукас Окампос.
«Севилья» в 16 матчах набрала 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (30) сыграл 19 встреч и располагается на пятом месте.
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