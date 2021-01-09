В «Спартаке» подтвердили достижение договорённостей о трансфере хавбека ПСВ Хендрикса

Нидерландские СМИ сообщили, что полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс станет игроком «Спартака». «Чемпионат» сделал запрос в клуб по этой информации, и красно-белые подтвердили достижение договорённостей о трансфере.
«Договорённости между клубами и игроком достигнуты. Заключение сделки зависит от медосмотра», — сказал директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Сообщалось, что 25-летний игрок подпишет долгосрочный контракт с красно-белыми не позднее понедельника, 11 января. Хендрикс не был включен в заявку команды матч 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Аяксом».
Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ и находится в структуре клуба с 2004 года. Опорный полузащитник имеет контракт с клубом до конца сезона-2020/2021. В этом сезоне провёл 16 матчей, но не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Хендрикса в € 4 млн.
Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов в 2016 году. Провёл за национальную команду один матч и не отметился результативными действиями.
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