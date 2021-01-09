Перед уходом из «Арсенала» Месут Озил хочет получить от «канониров» почти € 8 млн

Лондонский «Арсенал» и полузащитник Месут Озил не могут договориться о расторжении контракта.
Как сообщает Daily Mail, «Арсенал» надеется достичь компромисса в переговорах с немецким футболистом до закрытия трансферного окна. Озил готов уйти из лондонского клуба, если получит всю сумму, полагающуюся по контракту. Если немец останется в «Арсенале» до истечения срока соглашения, то заработает почти € 8 млн.
Контракт Озила с «Арсеналом» действует до 30 июня 2021 года. В АПЛ он зарабатывает около € 400 тысяч в неделю. Последний раз немец выходил на поле в марте 2020 года в матче с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0). Озил не был включён в заявку «Арсенала» на нынешний розыгрыш Лиги Европы, а в октябре, ни разу не попав в заявку команды, был исключён из заявки на матчи АПЛ.
- 9 января 2021
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