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«Челси» вступил в борьбу за защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано

«Челси» вступил в борьбу за защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано
Футбол / Англия 0
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Лондонский «Челси» проявляет интерес к защитнику «РБ Лейпциг» Деотшанкюлю Юпамекано.

По сообщениям Daily Mail, «Челси» готов вступить в борьбу за 22-летнего француза, в контракте которого с немецким клубом прописана сумма выкупа в размере € 45 млн. Этот пункт договора начнёт действовать с июля 2021 года. Руководство «аристократов» занялось поиском защитника на долгосрочную перспективу, потому что их основному защитнику Тьяго Силве в сентябре исполнится 37 лет.

В этом сезоне Бундеслиги Деотшанкюль Юпамекано провёл 13 матчей и забил один гол.

Сообщалось об интересе к Юпамекано со стороны мюнхенской «Баварии», лондонского «Арсенала», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Барселоны». Утверждалось, что мюнхенский клуб является фаворитом в борьбе за 22-летнего игрока сборной Франции.

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