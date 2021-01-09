«Зенит» показал новый образ Андрея Мостового

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» опубликовала фото полузащитника Андрея Мостового, который покрасил волосы.

«Новый образ Андрея Мостового. Как вам? #ЗенитВОтпуске», — говорится в сообщении.

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в октябре дебютировал за национальную команду России. 22-летний футболист вышел с первых минут в товарищеском матче со сборной Швеции.



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Мостовой провёл за «Зенит» 16 матчей, забил два мяча и отдал две голевых передачи. В Лиге чемпионов Мостовой сыграл пять матчей. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко в 19 турах.

Петербургская команда ранее показала, как проводит отпуск бразильский нападающий Малком.