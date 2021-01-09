Бруну Фернандеш: С Погба легко работать. Он нужен «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением о напарнике по команде Поле Погба.
«У нас с Погба хорошие отношения. Он, как и я, говорит по-итальянски. Мы знакомы со времён выступления в Италии. С ним легко работать.
Когда я прибыл в клуб, Поль был травмирован. Видел, как он работал над восстановлением, тренировался вдали от нас. Иногда он подзывал меня и говорил: «Смотрю матчи, наблюдаю за тем, как ты движешься. Не беспокойся, когда восстановлюсь, покажу тебе, что могу находить тебя передачами». Это показывало, что он верил в меня, что постарается помочь мне стать сильнее, когда вернётся на поле.
В конце прошлого сезона мы отлично взаимодействовали на поле. Конечно, в начале этого сезона из-за заболевания COVID-19 у Поля Погба всё сложилось не лучшим образом. 15 дней изоляции — это не шутки. Сложно возвращаться, когда столько времени не можешь тренироваться. Думаю, Поль сейчас играет лучше и с каждым днём чувствует себя увереннее.
Гол в ворота «Вест Хэм Юнайтед» придал ему уверенности. Он нужен команде и способен ей помочь», – сказал португалец в интервью NBC Sport.
«Манчестер Юнайтед», набрав 33 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру АПЛ — «Ливерпулю». У манкунианцев матч в запасе.
- 9 января 2021
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