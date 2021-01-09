«Осасуна» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 9 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Начало — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Осасуна» — «Реал».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Ассистенты — Хуан Хосе Лопес Мир и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр — Карлос Аранда Анкела.

«Осасуна» набрала 14 очков в 16 матчах и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал», набрав 36 очков в 17 матчах, — на втором месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (38). В тройку лидеров также входит «Вильярреал» (32).