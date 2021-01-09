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Лука Йович утратил доверие Зинедина Зидана и готовится покинуть «Реал»

Лука Йович утратил доверие Зинедина Зидана и готовится покинуть «Реал»
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович имеет шансы покинуть клуб в ближайшее время.

По информации испанского издания Marca, сербский форвард утратил доверие главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана. В иерархии игроков атаки он стал третьим после Карима Бензема и Мариано Диаса. Такое положение дел не устраивает Йовича, поэтому он намерен сменить команду. В этом сезоне Лука сыграл 208 минут в пяти матчах (один — в Лиге чемпионов). Он не играл с 8 ноября 2020 года.

Йович перешёл в мадридский «Реал» из немецкого «Айнтрахта» в 2019 году за € 63 млн. В сезоне-2020/2021 из-за различных травм пропустил 13 матчей. Ранее 22-летний нападающий уже сообщал о желании покинуть «Реал» в случае отсутствия игровой практики.

Лука Йович, вошедший в заявку «Реала» на матч с «Осасуной», получил повреждение
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