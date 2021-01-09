Тухель, Рангник, Нагельсман, Аллегри и Хазенхюттль – кандидаты на пост наставника «Челси»

Стали известны кандидаты на пост наставника лондонского «Челси» в случае увольнения Фрэнка Лэмпарда.
По данным Daily Mail, в список потенциальных тренеров «Челси» на случай отставки англичанина входят бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель, руководитель отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull Ральф Рангник, Массимилиано Аллегри, последним местом работы которого был туринский «Ювентус», Юлиан Нагельсман, возглавляющий «РБ Лейпциг», и нынешний главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль.
При этом отмечается, что пригласить Хазенхюттля и Нагельсманна сейчас не удастся – они не покинут свои клубы посреди сезона. «Челси» может пригласить их на пост главного тренера, если Лэмпард покинет клуб летом. Также утверждается, что руководство «аристократов» не планирует в ближайшее время увольнять Лэмпарда. Однако если команда неудачно сыграет в матче 19-го тура АПЛ с «Фулхэмом», то ситуация может измениться.
- 9 января 2021
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