Тухель, Рангник, Нагельсман, Аллегри и Хазенхюттль – кандидаты на пост наставника «Челси»

Стали известны кандидаты на пост наставника лондонского «Челси» в случае увольнения Фрэнка Лэмпарда.



По данным Daily Mail, в список потенциальных тренеров «Челси» на случай отставки англичанина входят бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель, руководитель отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull Ральф Рангник, Массимилиано Аллегри, последним местом работы которого был туринский «Ювентус», Юлиан Нагельсман, возглавляющий «РБ Лейпциг», и нынешний главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль.



При этом отмечается, что пригласить Хазенхюттля и Нагельсманна сейчас не удастся – они не покинут свои клубы посреди сезона. «Челси» может пригласить их на пост главного тренера, если Лэмпард покинет клуб летом. Также утверждается, что руководство «аристократов» не планирует в ближайшее время увольнять Лэмпарда. Однако если команда неудачно сыграет в матче 19-го тура АПЛ с «Фулхэмом», то ситуация может измениться.

Руководство «Челси» не намерено отправлять Фрэнка Лэмпарда в отставку