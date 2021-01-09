19-летний форвард «Шальке» Хопп — первый американец, оформивший хет-трик в Бундеслиге

19-летний нападающий «Шальке» Мэттью Хопп стал первым уроженцем США, кому удалось оформить хет-трик в немецкой Бундеслиге, сообщает Squawka.
Американец забил три гола в матче 15-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 4:0. Таким образом, «Шальке» прервал безвыигрышную серию в Бундеслиге, которая длилась с предыдущего сезона и составляла 30 матчей. В последний раз команда из Гельзенкирхена одержала победу 17 января 2020 года в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0). После той встречи «Шальке» 10 матчей сыграл вничью и в 20 встречах потерпел поражение.
Гельзенкирхенцы избежали повторения рекорда Бундеслиги. В 1965–1966 годах клуб «Тасмания Берлин» не мог выиграть на протяжении 31 матча в турнире.
- 9 января 2021
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