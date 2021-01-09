«Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу в сезоне

В Бристоле на стадионе «Мемориал Граунд» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Бристоль Роверс» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.



На 6-й минуте автогол вратаря «Бристоль Роверс» Джо Дэя вывел «Шеффилд Юнайтед» вперёд. Хозяева отыгрались на 21-й минуте благодаря голу защитника Алфи Килгура. На 59-й минуте гости снова вышли вперёд — гол на счету шотландского нападающего Оливера Бёрка. Через три минуты немецкий полузащитник Макс Эмер снова сделал счёт ничейным. Однако через 54 секунды защитник «Шеффилда» Джейден Богл установил окончательный счёт матча.



У подопечных Криса Уилдера это первая победа в сезоне. «Шеффилд Юнайтед» в 17 матчах набрал всего два очка и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ. Также «клинки» уступили «Бёрнли» (1:1, 5:4 по пенальти) в первом же матче Кубка английской лиги.



«Бристоль Роверс» выступает в Лиге 1 — третьем по силе дивизионе Англии.