Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бускетс провёл 600 матчей за «Барселону». Больше сыграли только три футболиста

Бускетс провёл 600 матчей за «Барселону». Больше сыграли только три футболиста
Футбол / Испания 0

Сегодня, 9 января, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде проходит матч 18-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Барселона».

Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых в "Твиттере", этот матч стал у полузащитника Серхио Бускетса 600-м в составе каталонцев. Больше матчей на счету трёх футболистов «Барсы»: Андреса Иньесты (674), Лионеля Месси (751) и Хави (767).

32-летний Бускетс выступает за «Барселону» на протяжении всей профессиональной карьеры, с 2008 года. Он является выпускником академии каталонцев. С 2009 года хавбек вызывается в сборную Испании. Провёл за национальную команду 120 матчей и забил два гола. Серхио — восьмикратный чемпион Испании, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны, трёхкратный победитель Лиги чемпионов.

Куман: Дембеле не везло с травмами. Ему трудно показать свой настоящий уровень
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021