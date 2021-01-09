Бускетс провёл 600 матчей за «Барселону». Больше сыграли только три футболиста
Сегодня, 9 января, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде проходит матч 18-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Барселона».
Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых в "Твиттере", этот матч стал у полузащитника Серхио Бускетса 600-м в составе каталонцев. Больше матчей на счету трёх футболистов «Барсы»: Андреса Иньесты (674), Лионеля Месси (751) и Хави (767).
32-летний Бускетс выступает за «Барселону» на протяжении всей профессиональной карьеры, с 2008 года. Он является выпускником академии каталонцев. С 2009 года хавбек вызывается в сборную Испании. Провёл за национальную команду 120 матчей и забил два гола. Серхио — восьмикратный чемпион Испании, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны, трёхкратный победитель Лиги чемпионов.
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