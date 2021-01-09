Бен Фостер: Гринвуд умеет бить по воротам, скрывая свои намерения. Это бесит вратарей

Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер в преддверии матча 3-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» высказался о нападающем манкунианцев Мэйсоне Гринвуде.
«Сейчас в составе «Манчестер Юнайтед» есть по-настоящему талантливые нападающие, но среди всех выделяется Мэйсон Гринвуд. Для нападающего важно уметь пробить так, чтобы вратарь даже не заподозрил о его намерениях. Вратарей это просто бесит, такие удары застают врасплох.
Гринвуд умеет так бить, причём обеими ногами. Это особенный навык. Он не просто сильно бьёт обеими ногами — он делает это очень метко. То, что молодой футболист способен на такое, выглядит многообещающе. Я давно в футболе и знаю, что мало кто на такое способен», — приводит слова Фостера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Бен Фостер с 2005 по 2010 год выступал в «Манчестер Юнайтед», проведя за это время 23 матча в футболке манкунианцев.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» пойдёт сегодня, 9 января. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этой встречи.
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