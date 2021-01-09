Оздоев отреагировал на победу в голосовании за лучший гол «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев на своей странице в «Твиттере» прокомментировал получение приза за лучший гол команды в первой части сезона-2020/2021.
«Приятное начало года. Спасибо всем, кто проголосовал за меня», — написал футболист.
Гол Магомеда Оздоева в матче за Суперкубок России признан болельщиками лучшим голом «Зенита» в первой половине сезона.
7 августа петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020. На 14-й минуте матча Артём Дзюба открыл счёт. Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на фланге получил мяч от Ярослава Ракицкого и закрутил подачу в центр штрафной. Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука не углядел за Артёмом, который здорово выпрыгнул и головой пробил в дальний угол ворот.
На 69-й минуте встречи Магомед Оздоев удвоил преимущество «Зенита». На 72-й минуте матча защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука сократил разрыв в счёте.
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