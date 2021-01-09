Тренер «Байера»: рад, что на матче с «Вердером» не было зрителей. Игра неинтересная

Главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бош прокомментировал ничью в матче с бременским «Вердером» (1:1).

«Рад, что сегодня не было ни одного зрителя. Игра неинтересная. Нам не удалось доставить неприятности «Вердеру». Мы сыграли хуже, чем обычно в последние месяцы", — цитирует Боша Kicker.

«Байер» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Вердер» (15) — на 13-м месте.

В другом матче 15-го тура немецкой Бундеслиги гельзенкирхенский «Шальке-04» разгромил «Хоффенхайм». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 4:0. «Шальке» прервал безвыигрышную серию в Бундеслиге, которая длилась с предыдущего сезона и составляла 30 матчей.