«Любим это». «Барселона» опубликовала фото обнимающихся Гризманна и Месси
Пресс-служба «Барселоны» в «Твиттере» после гола нападающего Антуана Гризманна в матче с «Гранадой» (3:0, идёт второй тайм) опубликовала фото, на котором французский игрок обнимается с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
«Любим это», — говорится в подписи к фото.
Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Стоимость трансфера составила € 120 млн. В составе предыдущего клуба Гризманн стал победителем Лиги Европы, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.
По словам Гризманна, Месси сказал, что готов пойти с ним на смерть. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о конфликте между двумя футболистами. Дядя Гризманна намекал на особые условия, создаваемые аргентинцу в каталонском клубе.
Гризманн: Месси сказал, что готов пойти со мной на смерть
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