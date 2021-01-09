«Любим это». «Барселона» опубликовала фото обнимающихся Гризманна и Месси

Пресс-служба «Барселоны» в «Твиттере» после гола нападающего Антуана Гризманна в матче с «Гранадой» (3:0, идёт второй тайм) опубликовала фото, на котором французский игрок обнимается с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

«Любим это», — говорится в подписи к фото.

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Стоимость трансфера составила € 120 млн. В составе предыдущего клуба Гризманн стал победителем Лиги Европы, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

По словам Гризманна, Месси сказал, что готов пойти с ним на смерть. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о конфликте между двумя футболистами. Дядя Гризманна намекал на особые условия, создаваемые аргентинцу в каталонском клубе.