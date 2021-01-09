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Эден Азар и Серхио Рамос — в стартовом составе «Реала» на матч с «Осасуной»

Сегодня, 9 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Начало — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Опубликованы стартовые составы команд.

«Осасуна»: Эррера, Начо Видаль, Крус, Давид Гарсия, Ойер, Торрес, Рубен Гарсия, Кальери, Перес, Аридан, Монкайола.

«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Менди, Васкес, Кроос, Модрич, Каземиро, Азар, Бензема, Асенсио.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Ассистенты — Хуан Хосе Лопес Мир и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр — Карлос Аранда Анкела.

«Осасуна» набрала в 16 матчах 14 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал», набрав в 17 матчах 36 очков, — на втором месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (38). В тройку лидеров входит «Вильярреал» (32).