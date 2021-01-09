Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Анже»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не выйдет с первых минут в матче 19-го тура Лиги 1 с «Анже». Хавбека оставили в запасе.
«Монако»: Лекомт, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Силва, Диоп, Фофана, Тчуамени, Мартинш, Фолланд, Бен Йеддер.
«Анже»: Бернардони, Манко, Траоре, Тома, Думбия, Амаду, Мангани, Капелль, Фюльжени, Кабо, Диони.
Головин вышел на замену на 64-й минуте матча 18-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (5:2), и спустя всего 10 секунд забил гол. Пресс-служба «Монако» рассказала, что выпустить Головина на поле планировалось раньше.
Полузащитник вышел на поле впервые с августа 2020 года. Тогда российский хавбек получил надрыв задней поверхности бедра, после чего долго восстанавливался.
«Царь всё спланировал». В «Монако» рассказали, что Головин мог выйти на поле чуть раньше
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