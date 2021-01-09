«ПСЖ» за час до матча с «Брестом» сообщил о заражении футболиста коронавирусом
Защитник «Пари Сен-Жермен» Тило Керер не попал в стартовый и запасной состав команды на матч 19-го тура Лиги 1 с «Брестом» из-за положительного результата теста на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.
«Подтвердился положительный результат ПЦР-теста Керера на коронавирус. Футболист изолирован будет следовать соответствующему протоколу», — говорится в сообщении «ПСЖ» в «Твиттере», появившегося примерно за час до начала матча.
Сегодня днём «ПСЖ» публиковал заявку на матч с «Брестом», в которой была фамилия Керера.
В нынешнем сезоне Керер принял участие в 14 матчах во всех турнирах, однако не отметился результативными действиями. Защитник перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Шальке-04» в 2018 году за € 37 млн.
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