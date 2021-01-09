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Лионель Месси обошёл Криштиану Роналду по количеству точных ударов со штрафного

Лионель Месси обошёл Криштиану Роналду по количеству точных ударов со штрафного
Футбол / Испания 0
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству точных ударов со штрафного, сообщает Opta Sport.

По информации портала, 33-летний аргентинец забил 48 голов со штрафного за каталонский клуб во всех соревнованиях (37 — в Примере). Это на один точный удар больше, чем у 35-летнего португальца (47 — всего, 32 — в чемпионатах).

Месси также стал первым футболистом в истории чемпионата Испании, который забил не менее 10 голов на протяжении 15 сезонов подряд.

Напомним, Лионель достиг отметки в 751 матч за «Барселону». Абсолютный рекорд по количеству матчей за сине-гранатовых принадлежит бывшему полузащитнику клуба, а ныне главному тренеру «Аль-Садда» Хави Эрнандесу. Испанец выходил на поле в футболке «Барселоны» 767 раз. Таким образом, Месси осталось провести 16 встреч, чтобы выйти на первое место по этому показателю и побить ещё один рекорд.

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