Лионель Месси обошёл Криштиану Роналду по количеству точных ударов со штрафного

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству точных ударов со штрафного, сообщает Opta Sport.
По информации портала, 33-летний аргентинец забил 48 голов со штрафного за каталонский клуб во всех соревнованиях (37 — в Примере). Это на один точный удар больше, чем у 35-летнего португальца (47 — всего, 32 — в чемпионатах).
Месси также стал первым футболистом в истории чемпионата Испании, который забил не менее 10 голов на протяжении 15 сезонов подряд.
Напомним, Лионель достиг отметки в 751 матч за «Барселону». Абсолютный рекорд по количеству матчей за сине-гранатовых принадлежит бывшему полузащитнику клуба, а ныне главному тренеру «Аль-Садда» Хави Эрнандесу. Испанец выходил на поле в футболке «Барселоны» 767 раз. Таким образом, Месси осталось провести 16 встреч, чтобы выйти на первое место по этому показателю и побить ещё один рекорд.
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