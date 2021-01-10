«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Бордо» Пабло

Московское «Динамо» проявляет интерес к 29-летнему защитнику «Бордо» Пабло. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Бразилец входит в список игроков, которых «Динамо» рассматривает на позицию центрального защитника», — сказал источник «Чемпионату».

Футболист является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год. Затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года бразилец добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года переехал в Европу, где присоединился к «Бордо», за который выступает до сих пор.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Пабло в 13 матчах забил один мяч. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 8 млн.