«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Бордо» Пабло
Московское «Динамо» проявляет интерес к 29-летнему защитнику «Бордо» Пабло. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Бразилец входит в список игроков, которых «Динамо» рассматривает на позицию центрального защитника», — сказал источник «Чемпионату».
Футболист является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год. Затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года бразилец добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года переехал в Европу, где присоединился к «Бордо», за который выступает до сих пор.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Пабло в 13 матчах забил один мяч. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 8 млн.
На первом сборе «Динамо» сыграет с двумя польскими командами
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