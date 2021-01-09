Тони Кроос стал вторым немецким игроком, проведшим 300 матчей за «Реал»

Матч 18-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Реал» стал для полузащитника Тони Крооса 300-м в составе «Королевского клуба», сообщает Opta Sport.

Таким образом, 31-летний хавбек стал вторым немецким игроком, достигшим этой отметки. Лидером среди представителей Германии является Ули Штилике. Он провёл за мадридцев 308 встреч. Кроос может обойти Штилике по этому показателю уже в этом сезоне. Лидером среди иностранцев по количеству проведённых матчей за «Реал» является нападающий Карим Бензема (534).

Кроос перешёл в «Реал» в 2014 году из «Баварии». В составе мадридцев выиграл два чемпионских титула в Примере, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов. Кроме того, немец завоевал два Суперкубка Испании, два европейских Суперкубка и четыре кубка клубного чемпионата мира.