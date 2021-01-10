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Эрлинг Холанд установил рекорд Бундеслиги в матче с «Лейпцигом»

Эрлинг Холанд установил рекорд Бундеслиги в матче с «Лейпцигом»
Футбол / Германия 0

20-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил рекорд немецкой Бундеслиги в матче 15-го тура чемпионата Германии с «Лейпцигом» (3:1).

Как сообщает Gracenote, норвежский форвард забил 25 голов в первых 25 матчах Бундеслиги. Предыдущий рекорд принадлежал экс-нападающему «Гамбурга» Уве Зеелеру. Он стал автором 23 голов в 25 встречах. На третьем месте списка находится бывший форвард «Нюрнберга» Марек Минтал (21 гол).

Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 10 матчах немецкой Бундеслиги забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи. На его счету также шесть голов в четырёх матчах Лиги чемпионов и гол в Суперкубке Германии.

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