Гасперини: Гомес не адаптировался к изменениям в «Аталанте»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал отсутствие в команде полузащитника Алехандро Гомеса.

«Решение было принято, потому что я искал команду другого типа. В тот момент у нас были проблемы, и Гомес не адаптировался к изменениям. Он чувствовал себя неуютно в полузащите, тогда как Ремо Фройлер приносил больше пользы. Мы вносили изменения и раньше, но тогда наши решения были восприняты лучше, чем сейчас», цитирует Гасперини Football Italia.

Напомним, между Гомесом и Гасперини произошёл конфликт в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). Сообщалось, что в раздевалке случилась драка. На второй тайм 32-летний хавбек не вышел, оставшись в раздевалке.



Ранее сообщалось, что в услугах Гомеса заинтересованы «Интер» и «Пари Сен-Жермен».