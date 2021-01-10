«Реал» не смог обыграть «Осасуну» и обогнать «Атлетико» в турнирной таблице

«Осасуна» принимала мадридский «Реал» в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась вничью — 0:0.

Матч проходил при заснеженной погоде. Первый тайм прошёл практически без опасных моментов. Во второй половине встречи гости много владели мячом и имели подходы к воротам соперника, однако ни один из них не удалось превратить в голы.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Ассистенты — Хуан Хосе Лопес Мир и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр — Карлос Аранда Анкела.

Таким образом, «Реал» по итогам 18 матчей набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (15) — на предпоследнем, 19-м месте.