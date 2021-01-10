«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» принимал «Уотфорд» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит на 5-й минуте. Алекс Теллес навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда Скотт Мактоминай ударом головой отправил мяч в дальний верхний угол ворот. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты — Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Ли Мэйсон.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» по итогам 16 туров набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Уотфорд» (37) — на 6-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа. В тройку лидеров АПЛ входят «Ливерпуль» (33) и «Лестер Сити» (32). В Чемпионшипе по итогам 23 туров лидирует «Норвич» (47).