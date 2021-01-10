Лэмпард: моё наследие в «Челси» не защищает меня от увольнения

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о неудачных выступлениях его команды в последних матчах.
«Всё, на чем я хочу сосредоточиться, — это работа. Конечно, я не хочу полагаться на то, что происходило в прошлом. Месяц назад казалось, что мы идём хорошо, но теперь всё быстро изменилось в худшую сторону. Я должен выглядеть позитивно, так как, всё что я не могу контролировать, можно считать пустой тратой времени.
Я почувствовал огромную поддержку этого клуба, когда вернулся в качестве главного тренера. Я понимаю, что такое футбол. Я понимаю требования и ожидания. Все, что я могу сделать, это быть честным с тем, как я вижу ситуацию.
Увольнение или назначение тренера, безусловно, прерогатива Абрамовича. Конечно, я признаю, что, когда он пришёл в «Челси» много лет назад, он сделал мою карьеру. Кто знает, куда я мог бы пойти в противном случае, но, к счастью, я был в клубе, который полностью изменился с приходом нового владельца. Это изменило и мою жизнь, я это понимаю. Однако, не думаю, что это должно давать мне фору. Я здесь, и я думаю, что работа, которую я проделал в прошлом сезоне, чтобы финишировать на 4-м месте, может считаться достижением, учитывая имеющиеся ограничения», — цитирует Лэмпарда Goal.
Напомним, что в последних 5 встречах «Челси» одержал лишь 1 победу, уступив в 3 поединках.
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