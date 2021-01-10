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Слимани может заменить Дембеле в «Лионе», который близок к уходу в «Атлетико»

Слимани может заменить Дембеле в «Лионе», который близок к уходу в «Атлетико»
Футбол / Испания 0

В линии нападения лидеров чемпионата Франции – «Лиона» могут произойти серьёзные кадровые изменения в текущее трансферное окно, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

«Мусса Дембеле близок к уходу в мадридский «Атлетико» на правах аренды с возможностью выкупа. «Лион» может заменить его Исламом Слимани из «Лестер Сити», — информирует источник.

В текущем сезоне 24-летний французский форвард Мусса Дембеле провёл за «Лион» 16 матчей, в которых забил 1 мяч.

32-летний коллега по амплуа Дембеле – Ислам Слимани в текущем сезоне лишь раз появился на замену за «Лестер», проведя на поле 19 минут. В прошлом сезоне в 19 встречах за «Монако» ему удалось отметиться 9 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

Главный тренер «Лиона» высказался о возможном переходе Дембеле в «Атлетико»
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