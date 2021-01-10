Ковач – о матче с «Анже»: очевидно, это была наша лучшая игра с начала сезона

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о результате встречи 19-го тура чемпионата Франции с «Анже», в которой его подопечные победили со счётом 3:0.
«Очевидно, что это была наша лучшая игра с начала сезона. Была видна организация и структура игры на протяжении всего хода матча. Игроки «Монако» полностью заслужили эту победу, я счастлив.
Ещё до игры мы знали, что «Анже» — очень хороший соперник, очень хорошо организованная и неудобная команда при игре на выезде. Наши футболисты показали отличную игру, сегодня мы не ошиблись. Я очень доволен игрой всех футболистов, особенно двумя нападающими Виссамом Бен Йеддером и Кевином Волландом, которые внесли большой вклад в победу», — цитирует Ковача официальный сайт монегасков.
После 19 туров «Лион» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, за ним следуют «ПСЖ» и «Лилль», имеющие в своём активе по 39 очков. «Монако» (33) занимает 4-е место, опережая «Ренн» по дополнительным показателям (33).
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