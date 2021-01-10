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«Милан» близок к достижению договорённости об аренде 26-летнего хавбека «Торино» Мейте

«Милан» близок к достижению договорённости об аренде 26-летнего хавбека «Торино» Мейте
Футбол / Италия 0

В «Милане» в ближайшее время может произойти первое приобретение в январское трансферное окно, информирует итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как сообщает источник, лидеры чемпионата Италии близки к договорённости об аренде 26-летнего французского опорного полузащитника «Торино» Суалихо Мейте. За аренду красно-чёрные заплатят € 1 млн, а за возможный выкуп игрока будет предусмотрена опция в размере € 9 млн.

Ранее игрок выступал за такие команды, как «Осер», «Лилль», «Зюлте-Варегем», «Монако» и «Бордо». Мейте стал игроком «Торино» в 2018 году, перейдя из «Монако» за € 11,5 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за итальянский клуб 16 встреч, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

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