Игрок «Фиорентины» Лирола близок к переходу в «Марсель»

Защитник «Фиорентины» Поль Лирола в ближайшее время перейдёт в «Марсель». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. По информации источника, клуб уже почти договорился с «Фиорентиной» об аренде 23-летнего испанца с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Лирола провел 12 игр в Серии А и сделал один голевой пас. С 2016 по 2019 год игрок выступал за «Сассуоло».

Ранее стало известно, что нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик стал объектом интереса «Марселя». Французский клуб предложил за польского форварда € 8 млн. Неаполитанцы просят за футболиста € 15 млн. Отмечается, что контракт 26-летнего нападающего с «Наполи» заканчивается летом этого года. Милик предпочитает доработать соглашение с итальянцами до конца и уже потом покинуть команду. Переговоры с его агентом начали «Ювентус» и «Интер».