Остин перешёл из «Вест Бромвича» в «КПР» на правах аренды

Форвард «Вест Бромвича» Чарли Остин перешёл в «Куинз Парк Рейнджерс». Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Футболист уже играл за лондонский клуб с 2013 по 2016 год, забив 48 голов в 89 матчах. В нынешнем сезоне Остин провёл 7 матчей за «Вест Бромвич» и не отметился результативными действиями. В прошлых сезонах Остин выступал за «Суиндон Таун», «Бёрнли» и «Саутгемптон».
Ранее «Вест Бромвич» объявил о первом трансфере с момента назначения Сэма Эллардайса на пост наставника «дроздов». Клуб сообщил о подписании контракта с полузащитником «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Шотландии Робертом Снодграссом. Контракт с 33-летним футболистом подписан до 30 июня 2022 года. Сумма сделки не сообщается.
- 10 января 2021
-
07:56
-
07:33
-
06:46
-
05:56
-
05:44
-
05:29
-
04:47
-
04:30
-
04:12
-
03:58
-
03:43
-
03:19
-
02:57
-
02:45
-
02:26
-
02:15
-
01:54
-
01:15
-
00:55
-
00:51
-
00:50
-
00:46
-
00:30
-
00:26
- 9 января 2021
-
23:57
-
23:40
-
23:40
-
23:02
-
23:02
-
22:59
-
22:38
-
22:36
-
22:24
-
22:21
-
22:16