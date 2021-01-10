Остин перешёл из «Вест Бромвича» в «КПР» на правах аренды

Форвард «Вест Бромвича» Чарли Остин перешёл в «Куинз Парк Рейнджерс». Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист уже играл за лондонский клуб с 2013 по 2016 год, забив 48 голов в 89 матчах. В нынешнем сезоне Остин провёл 7 матчей за «Вест Бромвич» и не отметился результативными действиями. В прошлых сезонах Остин выступал за «Суиндон Таун», «Бёрнли» и «Саутгемптон».

Ранее «Вест Бромвич» объявил о первом трансфере с момента назначения Сэма Эллардайса на пост наставника «дроздов». Клуб сообщил о подписании контракта с полузащитником «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Шотландии Робертом Снодграссом. Контракт с 33-летним футболистом подписан до 30 июня 2022 года. Сумма сделки не сообщается.