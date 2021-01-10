Нагельсман: с Холандом в лиге будет много приятных моментов, но не для его соперников

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман поделился мнением об игре нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда, который оформил дубль в ворота его команды в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги (1:3).

«Мы могли бы защититься от Эрлинга, но не в том случае, когда у игроков вокруг него слишком много пространства. Он исключительный нападающий, поэтому мы и хотели его подписать, но он выбрал «Боруссию».



Холанд забил 25 мячей в 25 матчах Бундеслиги. Невероятная статистика! Думаю, у него есть ещё потенциал для развития. Он станет ещё лучше. И в лиге с ним будет ещё много приятных моментов, но не для его соперников", — цитирует Нагельсмана Goal.

Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 10 матчах немецкой Бундеслиги он забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи. На его счету также 6 голов в 4 матчах Лиги чемпионов и один гол в Суперкубке Германии.