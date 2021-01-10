Кроос — о 0:0 с «Осасуной»: «Реалу» нужно создавать больше моментов даже на тяжёлом поле

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал результат матча 18-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (0:0).



«Мы создали очень мало моментов. С нашим мастерством необходимо создавать больше, несмотря на тяжёлое поле. Знали, что соперник собирается защищаться именно так. Качество поля — не оправдание, на нём играли обе команды. Замены были направлены, чтобы добиться того, чего нам не хватало. Но в этот раз это не сильно помогло. Мы не можем быть довольны таким результатом. Мы должны бороться, чтобы быть первыми, и ничья в этом не помогает», — приводит слова Крооса Marca.



Напомним, матч с «Осасуной» стал у Крооса 300-м в составе «Реала». Таким образом, 31-летний хавбек стал вторым немецким игроком, достигшим этой отметки. Лидером среди представителей Германии является Ули Штилике, проведший за мадридцев 308 встреч.

Тони Кроос стал вторым немецким игроком, проведшим 300 матчей за «Реал»