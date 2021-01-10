Кроос — о 0:0 с «Осасуной»: «Реалу» нужно создавать больше моментов даже на тяжёлом поле

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал результат матча 18-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (0:0).
«Мы создали очень мало моментов. С нашим мастерством необходимо создавать больше, несмотря на тяжёлое поле. Знали, что соперник собирается защищаться именно так. Качество поля — не оправдание, на нём играли обе команды. Замены были направлены, чтобы добиться того, чего нам не хватало. Но в этот раз это не сильно помогло. Мы не можем быть довольны таким результатом. Мы должны бороться, чтобы быть первыми, и ничья в этом не помогает», — приводит слова Крооса Marca.
Напомним, матч с «Осасуной» стал у Крооса 300-м в составе «Реала». Таким образом, 31-летний хавбек стал вторым немецким игроком, достигшим этой отметки. Лидером среди представителей Германии является Ули Штилике, проведший за мадридцев 308 встреч.
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