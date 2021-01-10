Поль Погба пропустил матч с «Уотфордом» из-за травмы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Уотфордом» (1:0) сообщил, что футболисты Поль Погба, Виктор Линделёф и Люк Шоу пропускали эту встречу из-за травм.
«Погба, Линделёф и Шоу травмированы», — приводит слова Сульшера Goal.com.
Норвежский специалист не уточнил, какие именно травмы получили игроки и на какой срок выбыли.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» по итогам 16 туров набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Уотфорд» (37) — на 6-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа. В тройку лидеров чемпионата Англии входят «Ливерпуль» (33) и «Лестер Сити» (32). В Чемпионшипе по итогам 23 туров лидирует «Норвич Сити» (47).
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
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